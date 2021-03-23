Стала известна доля противников вступления в Евросоюз на Украине

Более 26 процентов украинцев назвали себя противниками вступления республики в Евросоюз (ЕС), за интеграцию выступают около 59 процентов опрошенных, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные опроса, проведенного Центром Разумкова в марте 2021 года.

Согласно результатам исследования, наибольшее число сторонников присоединения проживает в западной части страны — 84 процента, в центральной части эту идею поддерживают около 63 процентов опрошенных. На юге республики доли поддерживающих интеграцию и выступающих против примерно равны (41,5 и 42 процента), а в восточных регионах число противников интеграции в ЕС превалирует над ее сторонниками (46 и 38,5 процента соответственно).

Также стало известно, что наибольшей поддержкой идея вступления в Евросоюз пользуется у молодежи — 77 процентов, тогда как среди людей старше 60 лет ее разделяют только 44 процента опрошенных.

Отмечается, что большинство украинцев сдержанно оценивают перспективы развития отношений между Киевом и Брюсселем: 39 процентов полагают, что они останутся без изменений, 26 — улучшатся, 10 — ухудшатся.

Всего в исследовании приняли участие 2018 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных правительству территорий в Донбассе. Погрешность выборки не превышает 2,3 процента.

Ранее сообщалось, что почти две трети украинцев не желают вакцинироваться от коронавируса. Большинство из них связывают свою позицию с низким качеством импортируемых препаратов.