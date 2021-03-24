Задержан главный криминальный авторитет Татарстана

В Казани задержали главного криминального авторитета Татарстана, которого заподозрили в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель республиканского МВД Ирина Нижельская.

По версии следствия, 59-летний авторитет, ранее судимый за разбой, подделку документов и хулиганство, получил статус положенца по Татарстану на криминальной сходке в 2015 году. В ней также принял участие единственный вор в законе республики Роман Сычев, более известный в криминальном мире как Рома Сыч.

Заняв высшую ступень в преступной иерархии, авторитет назначал смотрящих в регионе, участвовал в разрешении конфликтов, контролировал общак и распределял средства воровской казны.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Нейдерове. Хотя статус положенца он получил лишь шесть лет назад, на деле руководство преступными группировками республики Нейдеров осуществлял с 1995 года. При обыске у него обнаружили предметы, схожие с оружием. Они направлены на экспертизу.

Пока против Нейдерова возбуждено уголовное дело по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.