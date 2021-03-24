Полная блогерша в бикини повторила «вызывающую» позу модели и рассмешила фанатов

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила видео модели Сианы Элис (Sjana Elise). Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На оригинальных кадрах манекенщица сидит с расставленными в стороны ногами на шезлонге и ест пальцами торт. Ее запечатлели в белом бикини с распущенными волосами. Барбер, в свою очередь, позирует в похожем купальном костюме, откусывая торт и имитируя плач. При этом на животе блогерши видны жировые складки.

Публикация знаменитости набрала почти четыре миллиона просмотров. Подписчиков рассмешил ее пост, и они принялись писать об этом в комментариях. «Твоя версия намного смешнее», «Вызывающая поза в твоем исполнении оказалась смешной», «Ты лучшая», «Смеюсь в голос», «Обожаю тебя», — писали они.

Ранее в марте Селеста Барбер повторила нелепую позу Ким Кардашьян в белье и насмешила фанатов. На оригинальном кадре Кардашьян запечатлена в черном белье собственного бренда Skims. Бизнесвумен стоит на четвереньках, опираясь руками на сиденье кресла и вскинув одну ногу вверх. Барбер же снялась в похожем образе и попыталась нелепо сымитировать позу звезды, склонившись над стульями.