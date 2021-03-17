Полная блогерша рассмешила фанатов пародией на фото украинской модели в боди

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок украинской супермодели Ланы Ворониной. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На оригинальном кадре Воронина запечатлена в черном боди с вырезом на животе, частично обнажающем ее грудь, и туфлях на каблуке с открытым носом. Барбер, в свою очередь, смастерила похожий наряд, соединив трусы и топ. Она также надела на ноги носки с дырками в области пальцев. «Просто пытаюсь соответствовать», — подписала она коллаж, набравший больше 841 тысячи лайков.

Публикация рассмешила фанатов блогерши. «Зачем ты выставила две одинаковые фотографии?», «Носки шикарны», «Это я, когда заказываю одежду онлайн», «Ты выглядишь гораздо лучше, чем эта модель», «Ты сделала мой день», — высказывались поклонники.

Ранее в марте Селеста Барбер повторила нелепую позу Ким Кардашьян в белье и насмешила фанатов. На оригинальном кадре 40-летняя Кардашьян запечатлена в черном белье собственного бренда Skims. На ней — бюстгальтер, велосипедные шорты и носки. Звезда стоит на четвереньках, опираясь руками на сиденье кресла и вскинув одну ногу вверх. Барбер же снялась в похожем наряде и попыталась нелепо сымитировать позу знаменитости, склонившись над стульями.