Мужчина спас поссума от мучительной смерти в пасти голодной змеи

Житель австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, спас поссума от мучительной смерти в пасти 2,5-метрового питона. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джон Феган (John Fegan) вернулся после спортзала домой и обнаружил свисающего из кормушки для птиц голодного питона, который пытался убить поссума. Мужчина вызвал местного змеелова, и тот вытащил зверька из смертельной хватки змеи. По словам Фегана, поссуму повезло, что рептилия удерживала его за нижнюю часть тела, благодаря чему он мог дышать.

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«Змеелов сказал мне, что обычно они расправляются с поссумом примерно за 30 секунд», — отметил Феган. Он назвал спасенное им животное Регги и отвез его на обследование в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными. Австралиец надеется, что поссум восстановится, и его выпустят на волю.

Феган выложил фотографии произошедшего в Facebook и удивил пользователей сети. «Этот питон очень амбициозен. Регги не так уж мал. Надеюсь, он выживет!» — рассудил один из комментаторов.

Питоны — не ядовитые змеи. Они часто питаются поссумами, грызунами и домашними животными.

Ранее змеелов из пригорода Брисбена, штат Квинсленд, поймал крупного питона, который проглотил взрослого поссума. Мужчина объяснил, что висевшая вниз головой двухметровая змея расправилась со своей добычей за час.