Мать погибшего хоккеиста обратилась к бросившему смертельную шайбу игроку

Мать погибшего хоккеиста петербургского «Динамо» Тимура Файзутдинова Елена обратилась к бросившему смертельную шайбу в ее сына игроку ярославского «Локомотива» Дмитрию Тювилину. Ее слова приводит «Комсомольская правда»..

Файзутдинова заявила, что ни в чем не винит спортсмена, и назвала произошедшее случайностью. Она добавила, что хотела бы встретиться с Тювилиным, однако пока такой возможности ей не предоставили. «Ему сейчас тоже очень сложно. Возможно, мальчик боится посмотреть на меня. Он теперь должен играть за моего сына. Стать еще лучше и сильнее», - подытожила мать погибшего.

12 марта Файзутдинов получил травму в ходе матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против «Локомотива». Он принял на себя бросок шайбы, который попал в область головы. Встречу остановили, а спортсмен поступил в реанимацию больницы Ярославля. Через четыре дня 19-летний спортсмен скончался.

Файзутдинов был капитаном «Динамо». На его счету около 200 матчей за клуб.

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