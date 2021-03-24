Девушка решила сжечь старые коробки и два месяца провела в коме

Жительница американской деревни Колледж Корнер, штат Огайо, попыталась избавиться от скопившегося в доме мусора и два месяца провела в коме. Об этом сообщает газета The Sun.

18-летняя Елена Маркум (Elena Marcum) рассказала, как в феврале прошлого года вместе с родителями решила избавиться от старых коробок, оставшихся после Рождества. «Обычно мы сжигаем коробки в костре», — пояснила она. Девушка и ее бойфренд вынесли мусор во двор дома и набрали веток для костра.

35-летний отец Роберт попросил дочь быть осторожнее и передал ей зажигалку. Маркум с приятелем подожгли ветки и бросили в огонь сложенные картонные коробки, из-за чего костер слегка потух. Девушка посмотрела по сторонам и заметила на земле старую канистру с остатками бензина. «Не задумываясь, я вылила содержимое на разожженные угли», — вспоминает она.

Внезапно поднялся столб пламени и раздался взрыв, и Маркум отбросило мощной волной в сторону. В считаные секунды девушку охватило пламенем. «В ушах зазвенело, а кожа вся горела. Я поднялась и стала с криками бегать вокруг», — говорит она. Роберт увидел, что произошло, и бросился дочери на помощь. Он повалил ее за землю и стал катать по траве, чтобы потушить огонь.

Затем Роберт взял перочинный нож и снял с дочери горящую одежду. «Но ткань уже въелась в кожу», — уточнила Маркум. Сосед, ставший очевидцем пожара, бросил простынь, с помощью которой отец потушил языки пламени возле дочери. Тем временем ее мачеха вызвала скорую помощь.

Когда парамедики прибыли по вызову, Маркум потеряла сознание. Ее на вертолете доставили в больницу города Индианаполис, штат Индиана, где ее на два месяца ввели в искусственную кому. В результате пожара пациентка получила ожоги третьей степени, покрывавшие 86 процентов ее тела. Роберт серьезно обжег руки, но в целом не пострадал.

Маркум пришлось перенести 15 различных операций и неоднократную трансплантацию кожи. Девушка пришла в сознание в разгар пандемии COVID-19 и долгое время не могла увидеть своих родителей. При первой встрече она поблагодарила отца за то, что он спас ей жизнь.

В июле 2020 года ее выписали из больницы. Теперь она проходит реабилитацию дома в окружении семьи. Соседи организовали сбор пожертвований, чтобы помочь девушке покрыть расходы на лечение. Она планирует стать социальным работником или медсестрой в ожоговом центре, чтобы помогать людям с теми же проблемами, которые были у нее.