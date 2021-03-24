Блогерша показала тело в узком костюме для тренировок и рассмешила подписчиков

Жительница австралийского города Перт приобрела узкий спортивный костюм в интернет-магазине, показала его на своем теле и рассмешила подписчиков. На ее пост в Instagram обратили внимание журналисты Daily Mail.

37-летняя Констанс Холл (Constance Hall) опубликовала коллаж, в котором показала, как сидит розовый тренировочной комплект, состоящий из кроп-топа и шорт, на модели в рекламе, и как он выглядит на самом деле. На снимке видно, что костюм явно мал женщине. «Возьми одежду на высокой талии, говорили они, ты никогда с этим не ошибешься», — пошутила она под фотографиями.

Пользователи сети принялись шутить над одеждой блогерши в комментариях. «У тебя даже грудь из него вываливается», «Даже в этом кошмарном образе ты смотришься великолепно!», «Я чувствую, насколько тебе тяжело дышать», «Вот почему я не покупаю одежду в интернете», «Для кого вообще шьют эти костюмы?» — писали они.

В феврале девушка купила облегающий наряд в интернете и разочаровалась во время примерки. Жительница Амстердама Рианна Мейер (Rianne Meijer), на которую подписаны 1,4 миллиона пользователей, опубликовала коллаж, в котором показала купленный онлайн комбинезон и то, как он сидит на ней. На фотографии видно, что облегающий наряд мал знаменитости, в связи с чем на ткани образовались складки.