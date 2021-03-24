Пойманная рыба допрыгала до канализации и спаслась от съедения

Во Вьетнаме пойманная рыба выбралась из таза с водой, допрыгала до канализации и спаслась от съедения. Видео произошедшего опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах, снятых 18 марта в городе Туенкуанг, видно, как крупная рыба выпрыгнула из красного таза и оказалась на обочине сухой асфальтированной дороги. Животное продолжало активно продвигаться, размахивая хвостом и головой, и оказалось в канализации.

«Самый эффектный в мире побег из тюрьмы», — пошутил очевидец.

Ранее в соцсетях обрело популярность видео, в котором черепаха спасла умирающую рыбу, сбросив ее в воду. Оказавшись в родной среде, животное очнулось и уплыло.