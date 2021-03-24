WADA отреагировало на слова Вяльбе о лазейке норвежцев для побед

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о получении норвежскими спортсменами терапевтических исключений, что является, по ее мнению, лазейкой для побед. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам представителя организации, из-за нагрузок и воздействия холодного воздуха лыжники действительно часто страдают астмой. «Прием ингаляционных лекарств от астмы, таких как сальбутамол, в терапевтических дозах не запрещен. Когда ингаляция осуществляется с помощью небулайзера, спортсмены часто превышают допустимый порог введения вещества», — заметили в WADA.

В агентстве подчеркнули, что в случае оказания неотложной помощи врачи могут прописать лекарство, содержащее любое вещество из списка запрещенных. «В этом случае необходимо соблюдать условие, согласно которому дело отдельного спортсмена должно соответствовать критериям предоставления исключения на терапевтическое использование лекарственных средств», — заключили в организации.

12 марта медицинский работник Норвежской лыжной ассоциации Ойстейн Андерсен также прокомментировал слова Вяльбе. Он заявил, что при состояниях спортсменов, требующих срочного вмешательства врачей, может возникнуть необходимость послать заявку на получение терапевтических исключений уже после лечения, однако такие ситуации — редкость.

9 марта Вяльбе заявила, что сборная Норвегии тренируется на равных с российской командой, однако терапевтические исключения дают норвежцам возможность обыгрывать остальных. Она добавила, что это «легализованное принятие допинга».