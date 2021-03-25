Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам с просьбой не игнорировать вакцинацию от коронавируса. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

«Пользуясь случаем, я бы попросил москвичей, особенно старшего поколения, не игнорировать возможность получить первоклассную вакцину и защитить себя, свое здоровье», — сказал градоначальник.

По его словам, ситуация с коронавирусом в столице сейчас стабильная, но наблюдается рост новых случаев заражения среди пожилых людей. Увеличилась и доля госпитализаций среди этой возрастной группы, уточнил он.

Ранее в четверг Собянин сообщил, что к настоящему моменту от коронавируса привились около одного миллиона москвичей.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря, однако для категорий граждан из группы риска прививка была доступна с 5 декабря. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2. Прививку сделали многие политики и чиновники, в том числе президент Владимир Путин. Какой именно из трех отечественных вакцин привился российский лидер, Кремль уточнять не стал.