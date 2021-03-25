В Архангельской области нашли обезглавленное тело женщины

В Новодвинске Архангельской области обнаружено обезглавленное тело женщины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По его словам, тело 33-летней россиянки обнаружили в лесу. По подозрению в убийстве задержан ее 40-летний знакомый.

В Следственном комитете России уточнили, что россиянка пропала 20 марта. Было установлено, что ее исчезновение носит криминальный характер. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Расследование дела продолжается, следователи допрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства преступления. В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемого.