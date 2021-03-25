Первый президент Украины привился от коронавируса

Первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук публично привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что 87-летнему политику ввели первую дозу препарата, второй компонент вакцины он получит через несколько недель. Он не сделал каких-либо заявлений после прививки, несмотря на присутствие телекамер на мероприятии. О его самочувствии после инъекции не сообщается.

Ранее сообщалось, что с начала кампании по иммунизации на Украине было зафиксировано почти 600 случаев побочных эффектов после введения вакцины Covishield. Известно как минимум о двух случаях гибели украинцев после введения препарата, официально причинами смерти называются инсульт и острая сердечная недостаточность.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. В республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.