Австрия выдала России обвиняемого в мошенничестве бывшего чиновника Минкульта

Австрия выдала России бывшего чиновника Минкульта Бориса Мазо, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом в четверг, 25 марта, сообщает ТАСС.

Уточняется, что экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта обвиняется в хищении выделенных для Эрмитажа сотен миллионов рублей.

Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Генпрокуратуры России, запрос о выдаче стране преступника был направлен в Вену еще в 2018 году. Однако только сейчас ведомство добилось окончательного заключения по этому вопросу. Мазо доставят в Москву сегодня со специальным конвоем.

В феврале этого года Австрия поместила его под предэкстрадиционный арест для последующей выдачи России.

В сентябре 2019 года в отношении бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и ряда чиновников министерства возбудили уголовное дело об отмывании порядка 800 миллионов рублей. Одним из фигурантов стал Борис Мазо. По делу также обвиняются бывший председатель правления банка «Нефтяной альянс» Олег Григор, предприниматель Никита Колесников, глава компании «Мехстройтранс» Валерий Рогов и финансовый директор «ООО Горизонт» Юлия Бегеза.

Предположительно, в 2015-2016 годах при строительстве объектов Эрмитажа было похищено 800 миллионов рублей. Полученные деньги они легализовали через фиктивные финансовые операции в подконтрольных им организациях.