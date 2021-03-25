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МВД предложило лишать свободы за рецидив пьяного вождения

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Министерство внутренних дел России предложило ужесточить наказание за пьяное вождение, в том числе и лишать свободы за рецидив нарушения. Подробности законопроекта ведомство сообщило РИА Новости.

В частности, предлагается дополнить статью 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) частью, закрепляющей наказание за повторное вождение в нетрезвом виде для тех, кто уже имеет аналогичную судимость. Нарушителям может грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты либо иного дохода за период от двух до трех лет. Вместе с этим, их лишат права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Другим возможным видом наказания могут стать исправительные работы на срок до двух лет либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы до трех лет. В этом случае занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью нельзя будет также до шести лет.

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