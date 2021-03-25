Россиянка съездила на Занзибар и предостерегла туристов от ошибок

Туристка из России, съездившая отдохнуть на Занзибар, рассказала о главных ошибках во время поездки. Своими предупреждениями девушка поделилась на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественница посоветовала не обменивать сразу все деньги на местную валюту. По ее словам, экскурсии можно оплатить и долларами, а для отдыха достаточно небольшого количества наличных. «Над нами прям похохотал гид, когда узнал, сколько денег мы разменяли на занзибарские шиллинги», — уточнила путешественница.

Также туристка призвала остерегаться так называемых «помогашек», которые стоят возле аэропорта и предлагают отнести тяжелые вещи до машины. «Так возле нашего чемодана постоял вот такой человек и на русском говорит: "охранял — плати!" Хотя и не просили, и аэропорт слишком уж маленький, чтоб охранять, тем не менее доллар заработал», — рассказала туристка.

Еще девушка отметила, что не стоит останавливаться в крупных отелях, так как есть риск переплатить и получить некачественный сервис. Туристка пожаловалась на перебои с водой и электричеством, а также на посредственную еду. Наиболее удачный вариант — камерные гостиницы, сохраняющие островной колорит.

Общественный транспорт показался девушке медленным и грязным, а арендованный байк — неудобным. Поэтому для передвижения туристка посоветовала взять машину напрокат.

Ранее другая российская туристка писала о подводных камнях отдыха на Занзибаре. Девушка поделилась противоречивыми впечатлениями о сервисе и экскурсиях в блоге. Ей не понравилось, что далеко не все гиды знают русский и английский языки.