Бывший полковник полиции получил 9,5 лет за взятку

Бывший полковник полиции в Брянске Сергей Артемов на 9,5 лет отправится в колонию строгого режима за взятку. Об этом в четверг, 25 марта, «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) по взаимодействию со СМИ Александр Афонин.

Уточняется, что он также должен возместить штраф суммой пять миллионов рублей. Кроме того, он около пяти лет не сможет занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти.

По данному делу также проходит экс-оперуполномоченный, который помогал ему в осуществлении преступных схем. В сентябре прошлого года Артемов и начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики Алексей Сабадашев закрыли уголовное дело в отношении обвиняемого. Это было сделано за незаконное вознаграждение.

Всего экс-полицейским заплатили около пяти миллионов рублей.