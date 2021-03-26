Россиянка родила первого ребенка в 58 лет и захотела еще детей

58-летняя россиянка Мария Конова родила первого ребенка в роддоме №18 Санкт-Петербурга. Ее историю опубликовал Telegram-канал «112».

Мальчик родился весом 2,04 килограмма, его назвали Юрием. Конова сообщила, что это не последний ребенок в их семье.

Заслуженный ученый рассказала, почему откладывала материнство. По ее словам, у людей, родившихся в начале 60-х, были «великие цели, великие стройки и интересные дела». Также женщина была постоянно занята работой, проектами, студентами и учениками. Однако в 2019 году ее супруг, профессор математики, предложил ей стать родителями и обследоваться в одной из клиник Мюнхена (Германия).

Немецкий доктор в какой-то момент начал отговаривать женщину из-за рисков. Врач убеждал ее, что они с супругом уже состоялись и построили карьеру, и предложил подумать, так как роды — это «испытание». Затем он предложил ей рожать в России. Российские врачи помогли Коновой, неделю назад она стала матерью.

Ранее сообщалось о суррогатной матери, которая родила для гей-пары близнецов с разницей в три года. Женщина считает, что видеть счастливые лица родителей — лучшая для нее награда.