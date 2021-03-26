Полиция обнаружила покерное казино в жилом доме в центре Москвы

Полицейские обнаружили покерное казино в квартире на Старопименовском переулке в Москве. Об этом пятницу, 26 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что полицейским удалось установить, кто является организатором игорного заведения, — им оказалась 40-летняя гражданка, получавшая с него доход.

Пр факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр») УК РФ.

В июле прошлого года в Волгограде сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полиции выявили сеть подпольных казино. Подпольные казино, расположенные в частных домах города, вели свою незаконную деятельность как минимум полгода. Отмечается, что азартные игры проводились в условиях повышенной секретности. В игровые клубы допускали только проверенных людей и по предварительному звонку.