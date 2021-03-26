Производство кофе оказалось под угрозой

Блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза может угрожать производству растворимого кофе, пишет Bloomberg.

Материалы по теме Тонкий лед Таяние ледников угрожает погубить планету. Но Россия может извлечь из этого выгоду Страна советов Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности

Пройти по каналу не могут суда с робустой. Этот сорт, например, используется для производства Nescafe. Больше всего от блокировки пострадает европейский рынок, пишет издание. Весь кофе этого сорта, который поставляется в европейские страны из Восточной Африки и Азии, идет именно по Суэцкому каналу. Эксперты отмечают, что на решение проблемы уйдет пара дней, однако блокировка уже нанесла значительный ущерб отрасли.

Блокировка канала обходится мировой торговле в 9,6 миллиарда долларов в день. Владелец застрявшего в Суэцком канале судна Ever Given заявил, что контейнеровоз снимут с мели на выходных.

В блокировке канала эксперты увидели выгоду для России. В первую очередь пробка перекрывает путь поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу из Катара. Недостающие объемы могут компенсировать поставки из России, Норвегии, США. Судовладельцы начали разворачивать суда в обход Африки. Время прибытия в порт назначения таким образом увеличится на две недели. Это увеличит стоимость перевозок и сорвет графики.