Россиянам раскрыли стоимость домов у границы с Финляндией

В марте 2021 года в Ленинградской области, в непосредственной близости от границы с Финляндией, выставлено на продажу всего 26 частных домов. Самый дешевый из них обойдется в 220 тысяч рублей, говорится в материалах портала «Загородное обозрение», предоставленных «Ленте.ру».

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Согласно раскрытым данным, в такую сумму оценили дачу в садоводстве «Сосновка». Общая площадь дома — 20 квадратных метров, а площадь участка — пять соток. Расстояние до границы с Финляндией составляет два километра. На втором месте рейтинга — 43-метровый дом стоимостью 500 тысяч рублей. Объект расположен в садоводстве «Бумажник». Помимо дома на участке есть небольшая баня. До границы с Финляндией — также около двух километров.

Замыкает тройку наиболее доступных лотов вблизи от российско-финской границы объект за 800 тысяч рублей. Площадь дома, построенного в 2015 году, составляет 30 квадратных метров. При этом площадь участка — почти 15 соток. Расстояние до границы с Финляндией — около 12,5 километра.

Самый дорогой приграничный объект продается за 11 миллионов рублей. Это 160-метровый коттедж с участком в 35 соток. Расстояние до границы — 7,3 километра.

В начале 2020 года в Финляндии вступили в силу законодательные изменения, существенно усложнившие процесс приобретения квадратных метров в стране нерезидентами Европейского союза и Европейской экономической зоны. Граждане стран, не входящих в указанные содружества, в том числе россияне, теперь вынуждены получать специальное разрешение на покупку недвижимости в Финляндии (за исключением Аландских островов).

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