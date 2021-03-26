В Арктике открыли новый подвид лемминга

Российские ученые открыли на Новой Земле новый подвид лемминга, заявил директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики (ФИЦКИА) Уральского отделения РАН Иван Болотов, передает ТАСС.

Исследователь признается, что находка была неожиданной. Это обособленный подвид норвежского лемминга, добавил он. Ранее считалось, что на Новой Земле обитают два вида леммингов: сибирский и копытный. Согласно результатам исследований, тот лемминг, который считался сибирским, оказался подвидом норвежского. У данного вида броский окрас: ярко-рыжий с черными пятнами, такие зверьки ранее были замечены на Кольском полуострове и в Скандинавии.

Лемминг на Новой Земле крупнее своего материкового норвежского родственника, его популяция уязвима, а численность пока неизвестна. По словам Болотова, найденный подвид свидетельствует о том, что во время последнего оледенения на Новой Земле не было сплошного ледника.

«Описать новый подвид млекопитающего в Арктике, где млекопитающих в принципе немного, — это действительно сенсация. Мы не ожидали, что так получится», — отметил младший научный сотрудник Российского музея центров биоразнообразия ФИЦКИА Виталий Спицын.

Ранее стало известно, что арктические ученые обнаружили самую северную в России миграцию бабочек на Новой Земле. Исследователям удалось увидеть многоцветниц черно-рыжих, которые характерны для Сибири.