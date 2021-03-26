Лобода отреагировала на видео о пластике похожей на нее женщины в Узбекистане

Украинская певица Светлана Лобода отреагировала на видео, в котором ей якобы делают пластическую операцию. Сторис появились на ее странице в Instagram.

Хирург из Узбекистана Донийор Чориев заснял ролик, продемонстрировав в нем результат ринопластики одной из своих пациенток. При этом в описании к посту врач указал страницу поп-исполнительницы.

38-летняя Лобода, в свою очередь, разместила ответные кадры, в которых опровергла причастность к описанному ролику. По ее словам, на данный момент она находится не в Узбекистане, а в Москве, где представляет поклонникам новую песню.

«Вы попали на большие деньги. Мои юристы уже связываются с вами», — сказала знаменитость в сторис.

Ранее ролик медика Донийора Чориева вызвал споры в сети. Фанаты певицы приняли пациентку за Светлану Лободу и принялись обсуждать ее в Telegram-канале Anton S Live. Однако другие юзеры не признали в девушке украинскую исполнительницу. «Вообще не похожа на Лободу», — написал один из них.