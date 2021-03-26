Видео похожей на Лободу женщины на пластике в Узбекистане вызвало споры в сети

Видео с пластикой носа женщины, похожей на украинскую певицу Светлану Лободу, вызвало споры в сети. Соответствующий ролик появился в Instagram-сторис хирурга Донийора Чориева из Узбекистана.

На размещенных кадрах врач продемонстрировал результат ринопластики одной из своих пациенток. В описании герой материала указал страницу исполнительницы.

Пользователи сети приняли пациентку за звезду, и принялись обсуждать ее в Telegram-канале Anton S Live. «Ну да, это Лобода», «Точно она, у нее горбинка на носу была», «Похожа на Лободу. Зря она сделала такой нос», «Теперь понятно, как она выглядит без обработки», «Это точно она», — писали они.

Однако другие юзеры не признали в девушке украинскую певицу. «Вообще не похожа на Лободу», «Конечно же это не она», «Очень похожа, но точно не она», «Это не Лобода. У нее уши другой формы», «Мерзкие узбеки готовы на все ради денег», — высказывались фанаты.

В мае 2020 года Лобода опровергла слухи о пластике и показала лицо без фотошопа. На размещенном селфи запечатлено лицо исполнительницы вблизи. В описании к публикации 37-летняя Лобода заявила, что не делала пластических операций. «Посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено», — подчеркнула знаменитость.