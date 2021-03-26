Мужчина купил два одинаковых лотерейных билета и выиграл 15 миллионов рублей

Житель штата Южная Каролина купил два одинаковых лотерейных билета и выиграл два крупных джекпота. Об этом сообщает UPI.

Мужчина утверждает, что намеренно выбрал одинаковые билеты с числами 2, 4, 5, 6 и 9. «Если я собираюсь сыграть только раз, то чем больше, тем лучше», — объяснил он.

Ставка оказалась верной. Во время розыгрыша, который прошел 17 марта, выпала именно эта комбинация чисел. Тому, кто ее угадает, полагался приз величиной 100 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей). Поскольку победитель купил два билета, его выигрыш удвоился, и он смог получить 200 тысяч долларов (15,2 миллиона рублей).

Магазин, который продал выигрышные лотерейные билеты, также был вознагражден: организаторы выплатили ему две тысячи долларов (152 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что житель американского округа Окленд, штат Мичиган, решил научить друга играть в лотерею и выиграл крупную денежную сумму. Победитель рассказал, что планирует инвестировать полученные деньги.