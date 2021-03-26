Бедная женщина нашла жемчужину за десятки миллионов рублей

Бедная жительница Таиланда приобрела на рынке морских улиток мело и обнаружила внутри одной из них жемчужину, которая может стоить десятки миллионов рублей. Об этом сообщает The Mirror.

В конце января Кодчакорн Тантививаткул (Kodchakorn Tantiwiwatkul) купила на обед морепродукты за 70 бат (171 рубль). Она порезала улиток на мелкие кусочки и обнаружила внутри одной из раковин нечто оранжевое. Сначала таиландка решила, что это камень.

Однако как только женщина рассмотрела находку поближе, она поняла, что это жемчужина весом шесть граммов и диаметром 1,5 сантиметра. Крупные жемчужины мело могут стоить до 10 миллионов батов (25 миллионов рублей).

Тантививаткул и ее семья поначалу держали находку в секрете, опасаясь, что продавец улиток потребует вернуть жемчужину. Однако теперь таиландка решилась продать ее, потому что родственникам срочно нужны деньги: ее отец недавно попал в аварию, а у матери диагностировали рак. На лечение потребуется больше миллиона батов (2,4 миллиона рублей).

Женщина надеется, что вскоре найдет покупателя. Она утверждает, что видела по телевизору, как люди продавали подобные жемчужины и получали огромные деньги.

Жемчуг из улиток мело не перламутровый, а соответствует окраске внутренней части раковины моллюска и варьируется от ярко-оранжевого, оранжевого, оранжево-желтого до желтого, светлого, почти белого. Оранжевые жемчужины представляют наибольшую ценность.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика из таиландской провинции Чонбури обнаружил в своем обеде редкую жемчужину мело. Он надеется, что деньги от ее продажи изменят его жизнь.