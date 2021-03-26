На Минздрав Татарстана завели дело о невыдаче детям сверхдорогого лекарства

Следственный комитета Татарстана возбудил дело о халатности (статья 293 УК) против республиканского Минздава из-за необеспечения детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) сверхдорогим лекарством «Спинраза», один укол которого стоит пять миллионов рублей, пишет Znak.com.

Потерпевшими по делу признаны семеро несовершеннолетних. Опрошены родители и судебные приставы республики, которые неоднократно пытались исполнить решения судов по лекарственному обеспечению маленьких пациентов. «Приставы с исполнительными листами несколько раз штрафовали Минздрав за неисполнение, но все безрезультатно», — рассказала изданию мать одного из больных детей Алсу Галиуллина.

Также следователи проверяют действия чиновников из министерства на наличие признаков неисполнения решения суда (статья 315 УК). Расследования дел, связанных со СМА, контролируются центральным аппаратом СК. Свою проверку проводит прокуратура Татарстана, будут опрошены пострадавшие 28 семей.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в июле и ноябре 2020 года ведомство направляло главе республики Рустаму Минниханову требования выделить региональному Минздраву дополнительные деньги на закупку препарата. Власти проигнорировали эти письма.

Семья Галиуллиных несколько лет пытается добиться получения от государства курса «Спинразы» для десятилетней дочери, у которой диагностировали заболевание в год. Мать девочки подала на Минздрав в суд, который в сентябре 2020 года распорядился «незамедлительно» начать лечение. Суд второй инстанции подтвердил это решение. Недавно родителям сообщили, что лекарство было куплено через появившийся недавно фонд «Круг добра», помогающий пациентам с редкими генетическими заболеваниями.

Пресс-секретарь Минздрава Татарстана Рания Сабирова заверила издание, что через фонд закуплены препараты для 22 детей с СМА, в апреле они поступят в регион.