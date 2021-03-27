Умер советник посольства Армении в России

Советник посольства Армении в России и руководитель консульского отдела Ара Мнацаканян умер в Москве. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Как сообщили в посольстве, Мнацаканян скончался 27 марта. «Ара Владимирович являлся многолетним сотрудником МИД РА, посвятил себя дипломатической службе и служению Родине», — говорится в сообщении. Прощание с дипломатом состоится 29 марта в столичной ГКБ имени Бахрушиных.

В январе в возрасте 65 лет скончался посол России в Замбии Александр Болдырев. Он был послом России в этой стране с октября 2019 года.