На акции протеста в Белоруссии задержали свыше 100 человек

В Белоруссии на несогласованной акции протеста задержали свыше 100 человек. Об этом в субботу, 27 марта, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, передает ТАСС.

Нарушившие порядок были доставлены в территориальные отделы внутренних дел, добавила она.

Чемоданова пояснила, что речь идет о различных видах нарушений, в том числе проведении одиночных пикетов.

Кроме того, в МВД заметили, что за день в стране не было зафиксировано несанкционированных массовых акций.

Ранее были опубликованы кадры первых задержаний в Минске. На кадрах видно, что на улице Академии наук три силовика несут мужчину в автозак. На следующем видео уже двое сотрудников правоохранительных органов Белоруссии ведут под руки задержанного человека.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами.