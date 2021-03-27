Синих собак из российского города устроили на работу

Синих собак из Дзержинска устроили на работу в мэрию города. Теперь они будут охранять правительственный гараж. Для животных оборудовали специальный вольер, из которого их будут выпускать по ночам. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Сам люблю животных, поэтому принял решение забрать двух собак и поселить на территории гаража администрации города. Больше забрать не смогли, так как сторожевые псы уже есть на каждом нашем предприятии, где есть возможности для их содержания и необходимость в таких помощниках», — рассказал градоначальник Иван Носков.

Он также отметил, что работники предприятий в городе часто прикармливают животных, однако этого недостаточно. Зверям также нужны безопасные условия, а людям то, что собаки не нанесут вреда себе, сотрудникам или производству.

Проведать синих собак приехали и сотрудники предприятия «Дзержинское оргстекло», на территории которого в голубом пигменте «берлинская лазурь» испачкались животные. Работники опознали в них псов Гришку и Мишку и отметили, что будут по ним скучать и навещать их на новом месте.

Ранее бездомные собаки обитали на территории «Дзержинского оргстекла». Когда на улицах города заметили синих животных, сначала предположили, что они искупались в медном купоросе. Однако затем химики собрались образцы с шерсти и выяснили, что она была окрашена «берлинской лазурью».