Названы любимые завтраки россиян

Большинство россиян в рабочие дни едят на завтрак бутерброды, кашу или блюда из куриных яиц. Соответствующее исследование провел сервис SuperJob, его результаты оказались в распоряжении РБК.

Почти треть россиян отдала предпочтение сэндвичам, чуть меньше респондентов — 28 процентов — начинают день с каши. Каждый пятый россиянин любит есть утром яичницу, омлет или вареные яйца. Йогурты и творог едят около пяти процентов работников, два процента граждан завтракают печеньем. Только чай или кофе пьют перед работой 15 и 20 процентов опрошенных соответственно.

Выяснилось, что мужчины чаще выбирают для завтрака блюда из куриных яиц (23 против 18 процентов среди женщин) и только чай (16 против 12 процентов). При этом россиянки охотнее завтракают творогом или йогуртом (7 против 3 процентов) и пьют только кофе (23 против 15 процентов).

В целом завтракают дома две трети россиян, при этом наибольшая доля любителей утреннего приема пищи на кухне — среди граждан старше 45 лет (74 процента). Еще 15 процентов принимают пищу на работе — больше всего таких опрошенных в возрастной категории до 24 лет (20 процентов). Каждый шестой россиянин не ест по утрам, а среди граждан от 25 до 34 лет таких 21 процент. Около одного процента сотрудников посещают для завтрака предприятия общественного питания.

Ранее врач-диетолог Ирина Дядикова раскрыла секрет идеального завтрака. По ее словам, этот прием пищи должен включать салат, кашу, яйцо и свежемолотый кофе. Так, в состав салата для завтрака должны входить помидор, огурец, зелень, сыр брынза или белый сыр и чайная ложка подсолнечного масла с соком лимона. Кашу врач посоветовала варить пшеничную или овсяную, чтобы зерна в ней были с оболочками. При этом варить ее следует на воде, а в конце добавить ложку сливок. Также она порекомендовала подавать сыр или отварное яйцо в мешочек, а также свежемолотый кофе.