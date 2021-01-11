Российский диетолог раскрыла рецепт идеального завтрака

В идеальный завтрак входят салат, каша, яйцо и свежемолотый кофе. Такой рецепт в беседе с «Российской газетой» раскрыла врач-диетолог Ирина Дядикова.

Так, в состав салата для завтрака должны входить помидор, огурец, зелень, сыр брынза или белый сыр и чайная ложка подсолнечного масла с соком лимона. Кашу врач посоветовала варить пшеничную или овсяную, чтобы зерна в ней были с оболочками. При этом варить ее следует на воде, а в конце добавить ложку сливок.

К завтраку Дядикова порекомендовала подавать сыр или отварное яйцо в мешочек, а также свежемолотый кофе.

Ранее эндокринолог, диетолог Лариса Бавыкина описала пример полезного завтрака. По ее словам, утренний прием пищи должен надолго оставлять чувство сытости. Это, в первую очередь, каши длительной варки. Именно они служат источников медленных углеводов, пояснила врач.