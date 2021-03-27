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Названы наименее востребованные в России вакансии

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Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Вакансии психиатров в отдельных специфических сферах (детских или наркологов), а также звукорежиссеров и арматурщиков оказались самыми невостребованными среди кандидатов в первые три месяца 2021 года в России. Об этом в субботу, 27 марта, со ссылкой на данные исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру» сообщает РИА Новости.

Сервис изучил около двух миллионов резюме, опубликованных на сайте за первый квартал 2021 года, и выяснил, на какие вакансии соискатели откликаются реже всего. Наихудший результат оказался у позиций детского психиатра и психиатра-нарколога: лишь чуть более 0,1 процента просмотров по ним заканчиваются откликом или звонком соискателя.

Почти такая же ситуация у звукорежиссеров (0,3 процента откликов) и арматурщиков (0,5 процента откликов).

30 декабря 20020 года сообщалось, что самыми популярными вакансиями, которые россияне чаще всего искали в интернете в 2020 году, стали вакансии уборщиц, охранников и водителей. Об этом свидетельствовало исследование сервиса «Работа.ру».

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