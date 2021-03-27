Японский посол на Украине оценил позицию Киева по Крыму

Посол Японии на Украине Такаси Кураи оценил позицию Киева относительно Крыма и возвращения полуострова под контроль украинских властей. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Украинский тиждень», передает РИА Новости.

«Мы полностью поддерживаем вашу позицию по аннексии Крыма», — заявил японский дипломат.

Он также подчеркнул, что в Токио поддерживают Киев в его шагах по направлению к европейской и евроатлантической интеграции. Кроме того, Япония положительно оценивает инициативу Украины по созданию «Крымской платформы».

24 марта президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. В документе сказано, что Украина развивает «Крымскую платформу» в качестве ключевого внешнеполитического инструмента для консолидации международных усилий по крымскому вопросу.