Мир
 
Последние новости
Глава ЛНР предсказал присоединение Донбасса к России
Россияне остались без медалей в мужском одиночном катании на чемпионате мира
Бывший боец UFC сделал «фейспалм» сопернику на битве взглядов
Названо число стоящих в очереди на проход через Суэцкий канал судов
В Белоруссии решили признать Telegram-канал NEXTA экстремистской структурой
Путин поздравил российских фигуристок с триумфом на чемпионате мира
Большинство регионов Украины оказались в красной зоне по коронавирусу
Назван стартовый состав сборной России на матч против Словении
Подозреваемого в убийстве VIP-таксиста на Mercedes в Москве задержали 
Новости партнеров
Прослушать новость

Японский посол на Украине оценил позицию Киева по Крыму

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Посол Японии на Украине Такаси Кураи оценил позицию Киева относительно Крыма и возвращения полуострова под контроль украинских властей. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Украинский тиждень», передает РИА Новости.

«Мы полностью поддерживаем вашу позицию по аннексии Крыма», — заявил японский дипломат.

Он также подчеркнул, что в Токио поддерживают Киев в его шагах по направлению к европейской и евроатлантической интеграции. Кроме того, Япония положительно оценивает инициативу Украины по созданию «Крымской платформы».

24 марта президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. В документе сказано, что Украина развивает «Крымскую платформу» в качестве ключевого внешнеполитического инструмента для консолидации международных усилий по крымскому вопросу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленского уличили в подготовке украинцев к партизанской войне
В Госдуме сравнили «Крымскую платформу» с болотом
Зеленский утвердил стратегию «деоккупации» Крыма