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Путин поздравил российских фигуристок с триумфом на чемпионате мира

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристок Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову, победивших на чемпионате мира в Стокгольме и занявших впервые в истории весь пьедестал почета. Слова главы государства приводит ТАСС.

Путин подчеркнул, что спортсменки продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, и пожелал им новых свершений. Президент уверен, что этот успех, в основе которого многолетние тренировки и труд тренеров, станет «еще одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм».

Отдельно Путин отметил выступление Щербаковой, указав, что победа на чемпионате мира стала отличным подарком к ее дню рождения 28 марта.

Анна Щербакова завоевала золотую медаль чемпионата мира, набрав в общей сложности 233,17 балла. На втором месте расположилась Елизавета Туктамышева с 220,46 балла. Третье место заняла Александра Трусова с 217,20 балла.

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