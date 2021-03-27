Западную привычку называть всех жителей бывшего СССР русскими объяснили

Привычка жителей западных стран называть всех людей из бывшего СССР русскими независимо от их национальной и государственной принадлежности объясняется тем, что они воспринимали весь Советский Союз как подобие огромного предприятия, всем «сотрудникам» которого придумали обобщающее наименование. Об этом «Ленте.ру» рассказал автор книги «Страна утраченной эмпатии. Как советское прошлое влияет на российское настоящее», социальный психолог Алексей Рощин.

«В СССР их (советских граждан — прим. «Ленты.ру») знали по своей национальности — нам было непонятно, как можно было узбека перепутать с белорусом или латышом. А для Запада это было совершенно нормально, и их всех звали Russians. Все — русские», — сказал он.

Эксперт отметил, что это наименование жителей бывшего СССР и сейчас наиболее распространено среди широких кругов западного населения.

«До сих пор все этим возмущаются — даже таджики и узбеки, не говоря уже про украинцев и белорусов», — констатировал он.

В 2018 году основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск перепутал украинцев с русскими. Он попытался купить домен Pravda.com и не смог этого сделать, отметив, что «Россия отказала». Вместе с этим бизнесмен приложил ссылку на сайт издания «Украинская правда», ошибочно подтверждая свое суждение.