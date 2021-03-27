Российский фигурист Коляда раскрыл «странную» цель на чемпионате мира

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о поставленной цели на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен отметил, что, как бы странно это ни звучало, хотел хорошо поработать. Он также отметил, что не испытывал волнения. Фигурист добавил, что подумает, оставлять ли ему нынешнюю произвольную программу на следующий сезон.

На мировом первенстве Коляда занял пятое место в мужском одиночном катании. Победу одержал американец Нэйтан Чен, на втором и третьем местах расположились японцы Юма Кагияма и Юдзуру Ханю соответственно.

Чемпионат мира завершится в субботу, 27 марта. Последним стартом в соревновательной программе станет произвольная программа у танцевальных дуэтов. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



