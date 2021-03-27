Россияне остались без медалей в мужском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победу одержал американец Нэйтан Чен, который в произвольной программе набрал 222,03 балла (общая сумма 320,88). На втором месте оказался японец Юма Кагияма, тройку сильнейших замкнул еще один представитель Японии Юдзуру Ханю.

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Лучшим из россиян стал Михаил Коляда, занявший пятое место. Его партнер по сборной Евгений Семененко после произвольной программы оказался на восьмой позиции.

Чемпионат мира завершится в субботу, 27 марта. Последним стартом в соревновательной программе станет произвольная программа у танцевальных дуэтов. Начало — в 19:00 по московскому времени.