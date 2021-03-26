Российские фигуристы завоевали золото ЧМ в парном катании

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото на чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Галлямов и Мишина стали чемпионами в парном катании. Прокат короткой и произвольной программ принес им 227,59 балла. Второй результат показала пара из Китая Хань Цун и Вэньцзин Суй (225,71 балла). Третье место также досталось представителям России — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (212,76 балла).

Ранее 25 марта четвертый результат в короткой программе показал россиянин Михаил Коляда. Лидирует в данной дисциплине японский спортсмен Юдзуру Ханю.

Чемпионат мира проходит в Стокгольме. Соревнования завершатся 28 марта.

В сезоне-2018/2019 Мишина и Галлямов завоевали золото юниорского чемпионата мира.