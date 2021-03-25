Российский фигурист Коляда занял четвертое место в короткой программе на ЧМ

Российский фигурист Михаил Коляда остался вне тройки лидеров по итогам короткой программы на чемпионате мира, который проходит в шведском Стокгольме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первое место занял представитель Японии Юдзуру Ханю. Его результат — 106,98 балла. Второе место завоевал его соотечественник Юма Кагияма (100,96 балла). Третий результат показал американец Нэйтан Чен (98,85 балла).

Коляда упустил место в тройке. Россиянин выступил с результатом в 93,52 балла.

24 марта россиянка Анна Щербакова заняла первое место в короткой программе. Ее прокат оценили в 81 балл.

Турнир в Швеции продолжится произвольной программой. Мужчины будут соревноваться в пятницу 26 марта. Фигуристки выступят 28 марта.