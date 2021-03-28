Пять человек погибли при крушении вертолета на Аляске

Пять человек погибли в результате крушения вертолета на леднике к востоку от города Анкоридж в американском штате Аляска. Об сообщили в местном департаменте общественной безопасности, передает WBNG-TV.

На место происшествия отправились спасатели. Они обнаружили там единственного выжившего. Он был госпитализирован. Его состояние оценивается как «тяжелое, но стабильное».

Национальный совет по безопасности на транспорте расследует причину крушения вертолета.

В январе сообщалось, что на Кубе потерпел крушение вертолет, следовавший из провинции Ольгин в район залива Гуантанамо, где находятся военно-морская база и тюрьма. Происшествие произошло утром 29 января. Воздушное судно врезалось в возвышенность и потерпело крушение. В результате аварии пять членов экипажа погибли.

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