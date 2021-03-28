Названы способы выявить дипфейки

Из-за прогресса в развитии технологии дипфейков пользователю становится все сложнее отличить настоящее изображение от поддельного. Однако, пишут «Известия», существуют способы отличить настоящее лицо от сгенерированной нейросетями подделки.

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Издание ссылается на исследование, проведенное в университете Эрлангена–Нюрнберга. Ученые пришли к выводу, что недостатки, которые выдают подделку, постоянно повторяются. Так, на дипфейк первого поколения может указывать разный цвет левого и правого глаз. В природе явление гетерохромии встречается значительно реже, чем в сети. Также усомниться в подлинности изображения стоит, если на портрете разные расстояния от центра глаз до края радужной оболочки, а лимбы не обладают правильным округлым контуром.

Еще одним слабым местом дипфейков считаются зубы. Зачастую они недостаточно хорошо прорисованы, что при внимательном рассмотрении позволить выявить подделку.

Самый современный метод обнаружения дипфейков заключается в сравнении отраженного в роговицах глаз света. На фотографии реального человека отражение в двух глазах будет одинаковым. Дипфейки же пока не способны точно передавать это сходство.

Дипфейк (deepfake) — методика синтеза изображения, основанная на технологии нейросетей. Дипфейки используются для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики. Дипфейки могут быть использованы для замены определенных элементов изображения на желаемые образы, в частности, для создания роликов, которые в дальнейшем могут быть использованы для политической манипуляции, личной выгоды или мести.