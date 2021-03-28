В России на мусороперерабатывающем заводе нашли тела двух новорожденных

Двух новорожденных детей нашли мертвыми на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде. Об этом 28 марта сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

«Личность матери известна. Установлено, что плоды мертворожденные. Организована проверка», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что россиянка получила 15 лет исправительной колонии общего режима за убийство двух своих детей. Жительница Камчатки после измены мужа решила совершить самоубийство и утопить детей. Она привязала к себе 1,5 месячную дочь и 5-летнего сына, зашла в реку и насильно держала их под водой.