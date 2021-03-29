Стало известно о матери найденных на мусорном заводе мертвых детей

Матерью найденных на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде детей оказалась 37-летняя местная жительница, сейчас она находится в критическом состоянии. Об этом пишет портал V1.RU со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК).

Женщина заявила, что до последнего не знала о беременности, хотя это были не первые ее роды. Она списывала утомляемость и недомогания на лишний вес. Узнав о настоящей причине своего самочувствия, к врачам она решила не обращаться и рожала дома. «Оба плода после рождения признаков жизни не подавали. Из-за этого мать завернула их в полиэтиленовый мешок и выкинула», — рассказали в СК.

По словам источника портала в экстренных службах, в день родов женщина чувствовала себя нормально. На следующей день открылось кровотечение, ее госпитализировали. Сейчас женщина находится в критическом состоянии.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в городе Ливны Орловской области на мусороперерабатывающем заводе сортировщицы нашли мертвого ребенка среди отходов. По словам сотрудника предприятия, тело младенца было завернуто в женскую безрукавку.