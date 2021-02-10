Украинка родила ребенка дома и положила его в морозилку

В Ровенской области Украины 34-летняя женщина дома родила ребенка, завернула его в полотенце и положила в морозильную камеру. В содеянном она призналась не сразу, сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

Отмечается, что женщина, предположительно, была на седьмом месяце беременности. У нее начались преждевременные роды, после которых она самостоятельно перерезала пуповину и спрятала тело младенца в холодильнике.

Впоследствии у украинки началось кровотечение, и ей пришлось обратиться в больницу. Оказалось, что на учете в женской консультации она не состояла, а также скрывала свою беременность от мужа. Медикам она рассказала, что самостоятельно прервала нежелательную беременность, однако затем рассказала полиции, что сделала с телом новорожденной девочки. Женщина утверждает, что ребенок родился мертвым.

В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, в ходе которых будут установлены причины и обстоятельства смерти малыша. Правоохранители начали уголовное производство по факту умышленного убийства новорожденного.

В октябре подобный случай произошел в Новосибирской области. Там 14-летняя школьница родила ребенка и спрятала его от взрослых в морозильной камере. Малыш насмерть замерз в холодильнике.