Наблюдатели оценили выборы в Удмуртии и Якутии

Наблюдатели различных структур оценили проведение выборов в Якутии и Удмуртии, признав их хорошо организованными. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщается на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Так, представитель незарегистрированного движения «Голос» Владимир Егоров в беседе с председателем Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максимом Григорьевым заявил, что избирательные комиссии на участка в Удмуртии, где проходят дополнительные выборы депутата Госсовета республики, работают хорошо.

«Есть мелкие недостатки, которые не влияют», — уточнил он.

В свою очередь руководитель проекта «Справедливый наблюдатель» Анастасия Павлюченкова сообщила, что на выборах мэра Якутска наблюдается аналогичная картина. По ее словам, половина жалоб, подававшихся наблюдателями проекта, была устранена сразу же, а остальные оказались незначительными.