Россия
 
Последние новости
В США пообещали принять серьезные меры из-за «враждебных» действий России
США пообещали выстраивать отношения с Китаем с позиции силы
Российских тяжеловесов-чемпионов наказали за допинг
В сети появилось видео лучших моментов UFC 260
Запертая на год родным отцом в квартире россиянка смогла сбежать
Армянская оппозиция отреагировала на решение Пашиняна об отставке
Ученые предупредили об опасности «коронавирусного стыда»
В Москве перекрыли доступ на Красную площадь
Володин назвал победы России причиной санкций
Россия предложила помощь в освобождении застрявшего в Суэцком канале судна
Новости партнеров
Прослушать новость

Наблюдатели оценили выборы в Удмуртии и Якутии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Наблюдатели различных структур оценили проведение выборов в Якутии и Удмуртии, признав их хорошо организованными. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщается на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Так, представитель незарегистрированного движения «Голос» Владимир Егоров в беседе с председателем Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максимом Григорьевым заявил, что избирательные комиссии на участка в Удмуртии, где проходят дополнительные выборы депутата Госсовета республики, работают хорошо.

«Есть мелкие недостатки, которые не влияют», — уточнил он.

В свою очередь руководитель проекта «Справедливый наблюдатель» Анастасия Павлюченкова сообщила, что на выборах мэра Якутска наблюдается аналогичная картина. По ее словам, половина жалоб, подававшихся наблюдателями проекта, была устранена сразу же, а остальные оказались незначительными.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Избирком Якутии пожаловался в полицию на фейки о вбросах
В Москве подвели итоги Всероссийского электорального экспертного форума
В Краснодаре открыли штаб по наблюдению за выборами