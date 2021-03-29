Раскрыт полный актерский состав сериала про Оби-Вана Кеноби из «Звездных войн»

Студия Lucasfilm раскрыла полный актерский состав сериала про джедая Оби-Вана Кеноби из вселенной «Звездных войн». Информация об артистках появилась на официальном сайте франшизы в понедельник, 29 марта.

В главных ролях, как уже было известно ранее, выступят Юэн Макгрегор (исполнитель роли Оби-Вана Кеноби во второй трилогии «Звездных войн», выходившей с 1991-го по 2005 год) и Хайден Кристенсен (Энакин Скайуокер, также известный как Дарт Вейдер). Помимо них, в сериале снимутся Кумэйл Нанджиани (сериал «Силиконовая долина» и фильм «Любовь — болезнь»), Моусес Ингрэм («Ход королевы»), Джоэл Эдгертон («Воин»), Бонни Пессе (приемная мать Люка Скайуокера в «Атаке клонов» и «Мести Ситхов»), Индира Варма («Настоящая комедия»), Руперт Френд («Молодая Виктория»), Сон Ган («Перл-Харбор»), О’Ши Джексон-младший («Голос улиц») и Симона Кэссел («Фрост против Никсона»), а также режиссер и актер Бенни Сэфди.

Отмечается, что съемки сериала начнутся в апреле. Шоу выйдет на платформе Disney+.

Компания Disney заявляла о работе над спин-оффом «Звездных войн» про Оби-Вана Кеноби в августе 2017 года, однако тогда речь шла о полнометражной ленте. Сообщалось, что проект решили превратить в сериал из-за неудовлетворительных сборов другого спин-оффа, посвященного Хану Соло.