Бывший чемпион UFC Джон Джонс потребовал себя уволить

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Twitter и позже стер сообщения. Об этом сообщает MMA Fighting.

33-летний пожаловался на неуважительное отношение промоушена и заявил, что глава UFC Дэйна Уайт его ненавидит. В одном из сообщений бывший чемпион UFC Джонс потребовал себя уволить. Позже боец удалил резкие высказывания.

28 марта после турнира UFC 260 Уайт прокомментировал возможный поединок между новым чемпионом организации в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну и Джонсом. Глава UFC усомнился, что экс-чемпион действительно хочет драться с камерунским тяжеловесом.

Джонс — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. Он оставил дивизион и принял решение выступать в тяжелом весе. Джонс длительное время удерживал первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.