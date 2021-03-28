Хищник из UFC назвал новую цель после завоевания пояса

Французский и камерунский боец смешанного стиля (MMA) Фрэнсис Нганну назвал новую цель после победы над Стипе Миочичем. Об этом сообщает MMA Junkie.

«Очевидно, что следующим должен стать Джон Джонс. Хотя я в любом случае стремлюсь оставаться активным, даже если он не захочет выступать в тяжелом весе. Дивизион его ждать не будет», — отметил африканец. 34-летний Нганну по кличке Хищник одержал победу на турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и завоевал пояс в тяжелом весе.

Ранее 28 марта Нганну нокаутировал Миочича во втором раунде противостояния. Их поединок возглавил турнир UFC в Лас-Вегасе.

Нганну уже пытался завоевать пояс. В 2018-м Миочичу удалось защитить титул.

На счету Нганну 16 побед при трех поражениях.