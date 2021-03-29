Правительство предрекло исчезновение коммунальных квартир

Вице-премьер Марат Хуснуллин предрек исчезновение коммунальных квартир в России к 2030 году. Такой прогноз он дал в интервью программе «Познер» на Первом канале.

«Думаю, больший объем коммунальных квартир, то есть вопрос индивидуальной квартиры — либо в аренду, либо в собственность — будет решен к 2030 году. Мы все это увидим и почувствуем», — сказал зампредседателя правительства. Так он ответил на вопрос о том, когда каждый россиянин будет жить отдельно в своей или съемной квартире.

В июле 2019 года сообщалось, что с рынка недвижимости Москвы уже постепенно уходят коммунальные квартиры. Речь идет о тех вариантах, где комнаты выделены в отдельные объекты и имеют свои лицевые счета. Летом 2019-го в продаже в Москве находится около трех тысяч таких комнат — на 4 процента меньше, чем годом ранее.

Согласно данным специалистов Общероссийского народного фронта и Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), на российском рынке недвижимости популярны «однушки». Это связано со снижением покупательской способности населения, из-за чего потенциальные жильцы не могут приобрести квартиру большей площади.